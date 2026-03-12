12 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
JUSTIÇA NO VALE

Agressor denunciado por bilhete na escola de criança é condenado

Por Da redação | Cruzeiro
Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Marcas deixadas pela violência e bilhete enviado por meio do filho
Marcas deixadas pela violência e bilhete enviado por meio do filho

A Justiça condenou a dois anos de prisão, em regime inicial aberto, um homem acusado de agredir a própria companheira. O julgamento aconteceu em Cruzeiro. O caso ganhou repercussão após a vítima pedir ajuda por meio de um bilhete enviado à direção da escola do filho, no ano passado.

Na mensagem, entregue por uma criança de cinco anos à direção da escola, em Cachoeira Paulista, a mulher, que tinha 23 anos na época, relatava as agressões que sofria e pedia socorro.

“Querida diretora, preciso de sua ajuda. O pai do meu filho está me batendo muito. Tem como você me ajudar? Para o bem dos meus filhos, por favor. Estou com muito medo”, escreveu ela no bilhete.

A sentença foi publicada na terça-feira (10) pela juíza Marcela Mendonça de Oliveira, da Vara Criminal de Cruzeiro. Na decisão, ela entendeu que ficou comprovado que a vítima foi agredida pelo companheiro.

Violência

Segundo a sentença, o homem teria agredido a mulher com um pedaço de bambu e também puxado o cabelo dela. Ele foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Por outro lado, a juíza considerou que não havia provas suficientes para condenação pelos crimes de ameaça, cárcere privado e estupro. O réu poderá recorrer da decisão em liberdade.

O caso aconteceu em maio do ano passado, em uma área rural de Cruzeiro. Na ocasião, a direção de uma escola em Cachoeira Paulista acionou a polícia após receber o bilhete enviado pela vítima dentro do caderno do filho.

Como a família morava em uma região afastada, os policiais levaram dias para localizar o endereço. Quando encontraram a mulher, ela apresentava diversos ferimentos pelo corpo e relatou que sofria agressões frequentes do companheiro.

Após ser preso em flagrante, o homem foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de lesão corporal, ameaça, cárcere privado e estupro.

