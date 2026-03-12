A Justiça condenou a dois anos de prisão, em regime inicial aberto, um homem acusado de agredir a própria companheira. O julgamento aconteceu em Cruzeiro. O caso ganhou repercussão após a vítima pedir ajuda por meio de um bilhete enviado à direção da escola do filho, no ano passado.

Na mensagem, entregue por uma criança de cinco anos à direção da escola, em Cachoeira Paulista, a mulher, que tinha 23 anos na época, relatava as agressões que sofria e pedia socorro.