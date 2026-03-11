O São José Basket jogou mal e perdeu por 96 a 71 para o Bauru na noite desta quarta-feira (11), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, caiu para o nono lugar na classificação, com 18 vitórias e 13 derrotas. E viu o Bauru tomar o seu lugar na tabela, com 19 vitórias e 12 derrotas. Andrezão, com 28 pontos e 11 rebotes, da equipe vistante, foi o principal cestinha do jogo e ainda atingiu o duplo duplo (dois dígitos em dois fundamentos).
Agora, o time da região volta a jogar na outra quarta-feira (18), em visita ao Pato, no interior do Paraná. Já o Bauru joga nesta sexta (13), a partir das 20h, em visita ao Corinthians.
Como foi o jogo
Em quadra, o primeiro quarto ainda foi equilibrado, o São José teve bons momentos, mas o Bauru fechou com três pontos de frente: 27 a 24.
Depois, no segundo quarto, o São José conseguiu empatar em 18 a 18 e, assim, não descontou a vantagem dos visitantes. E o Bauru foi para o intervalo com vantagem de 45 a 42.
Após o intervalo, os joseenses tiveram uma atuação desastrosa e viram o Bauru disparar no placar, com vantagem que chegou a 16 pontos: 76 a 60.
Nos últimos dez minutos, quando vivia a expectativa de pressionar, o São José viu o Bauru ampliar a vantagem de forma fulminante, abrindo mais de 20 pontos de frente. Ali, a reação ficou comprometida e os visitantes fecharam o jogo com a vitória.