O São José Basket jogou mal e perdeu por 96 a 71 para o Bauru na noite desta quarta-feira (11), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, caiu para o nono lugar na classificação, com 18 vitórias e 13 derrotas. E viu o Bauru tomar o seu lugar na tabela, com 19 vitórias e 12 derrotas. Andrezão, com 28 pontos e 11 rebotes, da equipe vistante, foi o principal cestinha do jogo e ainda atingiu o duplo duplo (dois dígitos em dois fundamentos).