Uma mulher de 38 anos foi morta a facadas na tarde desta terça-feira (10) em um crime investigado como feminicídio. O principal suspeito é o companheiro da vítima, de 32 anos, que desapareceu após o ocorrido. A Polícia Civil também apura a possibilidade de um “acerto de contas” relacionado ao caso.

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O crime ocorreu no distrito de Santo Antônio da Fontoura, em São José do Xingu, município localizado a cerca de 1.200 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. A vítima foi identificada como Gabia Socorro da Silva, enquanto o suspeito é Lourival Lucena Pinto Filho.