Uma mulher de 38 anos foi morta a facadas na tarde desta terça-feira (10) em um crime investigado como feminicídio. O principal suspeito é o companheiro da vítima, de 32 anos, que desapareceu após o ocorrido. A Polícia Civil também apura a possibilidade de um “acerto de contas” relacionado ao caso.
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O crime ocorreu no distrito de Santo Antônio da Fontoura, em São José do Xingu, município localizado a cerca de 1.200 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. A vítima foi identificada como Gabia Socorro da Silva, enquanto o suspeito é Lourival Lucena Pinto Filho.
De acordo com informações repassadas à polícia, equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 18h para atender a ocorrência. Testemunhas relataram que o casal iniciou uma discussão que terminou em violência.
Conforme os relatos, Lourival teria atacado a companheira com vários golpes de faca. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.
Ainda segundo as informações levantadas pelos investigadores, o casal tinha histórico de desentendimentos e consumo frequente de bebida alcoólica. Não há registro de que a vítima tenha solicitado medidas protetivas contra o suspeito.
Após o crime, Lourival desapareceu e ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do feminicídio e também apura se houve algum tipo de retaliação ou outro crime relacionado ao caso.