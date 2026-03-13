Um funcionário de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) foi afastado após ser flagrado mantendo relação sexual com uma mulher em situação de rua dentro da unidade. O caso ocorreu em fevereiro, mas o afastamento do servidor foi oficializado na sexta-feira (6). O cargo ocupado pelo homem não foi informado.
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A situação foi registrada em uma UBS localizada no bairro Mutirão, em Campina Grande, na Paraíba. Imagens que circularam mostram o funcionário sem calças e sem roupa íntima próximo a uma parede da unidade onde aparece a frase “saúde, respeito e cuidado”.
No vídeo, a mulher aparece de vestido e de costas enquanto o homem faz movimentos compatíveis com o ato sexual. Em determinado momento, os dois parecem conversar brevemente.
Na sequência das imagens, a mulher se dirige para trás de algumas cadeiras. O funcionário, então, pega uma vasilha vermelha que, aparentemente, continha comida.
O caso repercutiu após a divulgação das imagens e resultou no afastamento do servidor das atividades na unidade de saúde.