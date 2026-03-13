15 de março de 2026
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FLAGRA

Funcionário de UBS é afastado após flagra com mulher no serviço

Por Da Redação | Campina Grande (PB)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Funcionário de UBS é afastado após flagra com mulher no serviço
Funcionário de UBS é afastado após flagra com mulher no serviço

Um funcionário de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) foi afastado após ser flagrado mantendo relação sexual com uma mulher em situação de rua dentro da unidade. O caso ocorreu em fevereiro, mas o afastamento do servidor foi oficializado na sexta-feira (6). O cargo ocupado pelo homem não foi informado.

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A situação foi registrada em uma UBS localizada no bairro Mutirão, em Campina Grande, na Paraíba. Imagens que circularam mostram o funcionário sem calças e sem roupa íntima próximo a uma parede da unidade onde aparece a frase “saúde, respeito e cuidado”.

No vídeo, a mulher aparece de vestido e de costas enquanto o homem faz movimentos compatíveis com o ato sexual. Em determinado momento, os dois parecem conversar brevemente.

Na sequência das imagens, a mulher se dirige para trás de algumas cadeiras. O funcionário, então, pega uma vasilha vermelha que, aparentemente, continha comida.

O caso repercutiu após a divulgação das imagens e resultou no afastamento do servidor das atividades na unidade de saúde.

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