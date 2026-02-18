O influenciador e funkeiro MC Paiva, 23 anos, que nasceu no Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, é alvo da Polícia Civil da cidade por manobras perigosas em uma moto.

Com 9,4 milhões de seguidores no Instagram, ele aparece em um vídeo postado nas redes sociais -- e depois apagado, segundo a polícia--, na garupa de uma moto pilotada por outro influenciador de São José, identificado como Alekingrau, de 24 anos.