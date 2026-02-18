O influenciador e funkeiro MC Paiva, 23 anos, que nasceu no Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, é alvo da Polícia Civil da cidade por manobras perigosas em uma moto.
Com 9,4 milhões de seguidores no Instagram, ele aparece em um vídeo postado nas redes sociais -- e depois apagado, segundo a polícia--, na garupa de uma moto pilotada por outro influenciador de São José, identificado como Alekingrau, de 24 anos.
Ambos estão sem capacete e realizando manobras perigosas, segundo a polícia, algumas na contramão do trânsito. Eles foram identificados a partir do vídeo e o caso foi registrado nesta quarta-feira (18), no 3º DP (Distrito Policial) de São José.
MC Paiva e Alekingrau são investigados por supostamente “participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada”, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
Ambos foram procurados pela reportagem por meio de suas redes sociais, mas ainda não responderam. O espaço segue aberto.
Investigação
De acordo com o registro da Polícia Civil, os investigadores do 3º DP receberam informações de que, no último domingo (15), jovens saíram pelas ruas dos bairros Campos dos Alemães e Dom Pedro 1º, na região sul de São José, “pilotando motocicletas e praticando direção perigosa nas vias”.
“Em determinado momento, o condutor chega a trafegar com a moto pela ciclovia no canteiro da avenida. A conduta foi gravada e publicada nas redes sociais pelos próprios condutores, gabando-se pelo feito, mas deletada em seguida”, diz trecho do BO.
Ainda segundo a polícia, apesar de aparecer diversas motos no vídeo, em destaque está uma moto branca (identificada como uma Yamaha/XJ6 N), conduzida por um homem “supostamente já conhecido por manobras radicais” e acompanhado, na garupa, por um homem que “supostamente é um MC, cantor de funk”.
Ambos foram identificados nesta quarta-feira (18) e registrados no boletim de ocorrência. “Em investigação através das próprias redes sociais, foi possível identificar e qualificar os autores”, diz o BO. O caso segue em investigação.
Apesar da pouca idade, MC Paiva já se envolveu em diversas polêmicas relacionadas à polícia. O artista joseense é amigo do craque Neymar e se tornou, rapidamente, um dos funkeiros de destaque no Brasil, com milhões de visualizações em seus clipes de música.