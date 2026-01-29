O ex-funcionário da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) que irá escrever um livro sobre a fundação, após contrato firmado com dispensa de licitação, deve R$ 17,5 mil para a Prefeitura de São José dos Campos - a FCCR integra a administração municipal e é vinculada à Prefeitura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Pela legislação brasileira, a empresa em nome de Fabrício Correia, que também é ex-candidato a prefeito e ex-candidato a vereador, não poderia ser contratada diretamente pela FCCR, por causa das dívidas. O contrato acabou firmado com uma empresa em nome do filho dele, que tem 20 anos, mas o serviço será executado por Fabrício.