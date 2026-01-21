Com dispensa de licitação, a FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), ligada à Prefeitura de São José dos Campos, contratou uma empresa vinculada a um ex-funcionário, que também é ex-candidato a prefeito e ex-candidato a vereador, para escrever um livro sobre os 40 anos da fundação, que serão completados em março desse ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O contrato custará R$ 62 mil. O valor está quase no limite máximo estabelecido pela legislação federal para a dispensa de licitação, que é de R$ 62.725,59 - acima desse patamar, a realização de processo licitatório seria obrigatória.