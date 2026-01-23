Quem sonha alcançar o almejado diploma em uma universidade com qualidade comprovada, não pode deixar de se inscrever, gratuitamente, no Vestibular do 1º semestre de 2026 da UNIP São José dos Campos. A UNIP oferece mais de 90 cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e EAD, com formação atualizada, validada por mestres e doutores, tecnologia educacional integrada à IA, infraestrutura completa, entre outros diferenciais.

São várias as modalidades de ingresso: por meio da nota do ENEM, prova on-line (redação), segunda graduação e transferência, garantindo descontos especiais que podem chegar a 100%, pelo ENEM, por exemplo. O manual do Vestibular UNIP e a taxa de inscrição são gratuitas.

Com instalações modernas e confortáveis, especialmente projetadas para o ensino, o campus São José dos Campos conta com salas de aulas amplas e arejadas, laboratórios equipados com o que há de melhor em tecnologia, biblioteca com vasto acervo e recursos de internet, teatro para palestras e atividades culturais, Clínicas da Saúde, Centro de Psicologia, Escritório de Assistência Jurídica, além de ambientes como livrarias e papelarias, praça de alimentação com restaurantes, lanchonetes e muito mais.

INGRESSO PELA PROVA ON-LINE: com total segurança, praticidade e sem sair de casa, o candidato ingressa na UNIP fazendo uma prova on-line, direto de seu computador. Feita a inscrição, ele é redirecionado imediatamente para realizar uma redação sobre temas da atualidade. Com praticidade e agilidade, o resultado sai no mesmo dia.

INGRESSO PELA NOTA DO ENEM: o candidato que prestou o ENEM a partir de 2015 poderá ser dispensado da prova e também beneficiado com desconto especial, de acordo com suas notas.

INGRESSO PELA SEGUNDA GRADUAÇÃO: são oferecidos descontos que variam de 40% para ex-alunos da UNIP e de 37% para candidatos que possuem diploma de outra instituição.

INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA: na UNIP, a transferência é imediata, voltada a candidatos que iniciaram um curso superior em outra instituição, mas que desejam continuar a sua graduação na UNIP.

Por que estudar na UNIP?

Aceita a nota no ENEM como forma de ingresso e ainda oferece desconto na mensalidade.

Oferece ingresso também por Prova On-line, por Transferência e pela Segunda Graduação.

Subiu 15 posições no QS World University Rankings, um dos principais indicadores internacionais de qualidade no Ensino Superior. No recorte apenas das instituições particulares no país e distinguindo as confessionais (religiosas), a UNIP está em 1º lugar no Brasil.

Há 11 anos consecutivos, é a preferida pelo mercado profissional, segundo o Ranking Universitário Folha (RUF).

É cadastrada no ProUni e no FIES, além de ser parceira do Pravaler, Quero Bolsa e Educa Mais Brasil.

Oferece mais de 90 cursos de graduação nas modalidades Presencial, Semipresencial e EAD (a Distância).

Possui cinco programas de mestrados e doutorados acadêmicos e um programa de mestrado profissional (stricto sensu) reconhecidos pela Capes/MEC.

Conta com três de seus pesquisadores elencados entre os 2% mais influentes do mundo.

Oferta 125 cursos de especialização em sua Pós-Graduação lato sensu.

Mantém mais de 200 parcerias universitárias em todos os continentes.

Possui mais de 30 mil empresas conveniadas para estágios e empregos.

UNIP SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: Rod. Presidente Dutra, km 157,5 - Pista Sul - São José dos Campos – SP.

Central de Informações: 0800 010 9000

Site: www.unip.br