Encontro de Direitos Humanos reúne 250 pessoas no Cefe

Por Prefeitura de São José | OVALE BrandStudio
| Tempo de leitura: < 1 min
Minha São José
Cláudio Vieira/PMSJC

O encontro Direitos em Movimento: Inovar para Garantir, Incluir para Transformar, realizado pela Prefeitura de São José dos Campos em dezembro reuniu 250 pessoas no Cefe, em Santana, na região norte. 

Durante quatro horas, o público acompanhou diversas atrações, como palestra, exibições de dança pelos assistidos da Asin (Associação para Síndrome de Down), coral da Casa do Idoso Leste e outras manifestações culturais.

A Prefeitura continua garantindo direitos para todos com dignidade, cidadania, respeito e autonomia para a construção de uma cidade cada vez mais inclusiva e inovadora.

