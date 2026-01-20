O encontro Direitos em Movimento: Inovar para Garantir, Incluir para Transformar, realizado pela Prefeitura de São José dos Campos em dezembro reuniu 250 pessoas no Cefe, em Santana, na região norte.

Durante quatro horas, o público acompanhou diversas atrações, como palestra, exibições de dança pelos assistidos da Asin (Associação para Síndrome de Down), coral da Casa do Idoso Leste e outras manifestações culturais.

A Prefeitura continua garantindo direitos para todos com dignidade, cidadania, respeito e autonomia para a construção de uma cidade cada vez mais inclusiva e inovadora.