A Prefeitura de Jacareí deu início à etapa de fundação das obras de construção de uma nova Unidade Municipal de Saúde da Família (UMSF) no Jardim Esperança. Os trabalhos têm como objetivo modernizar e oferecer mais comodidade à estrutura de atenção básica oferecida para os moradores da região.

Os trabalhos no bairro tiveram início no segundo semestre de 2025, depois da empresa contratada para a construção concluir a análise do terreno e os demais trâmites necessários. O investimento, de R$ 3,2 milhões, é decorrente de contemplação de projeto municipal no programa “Novo PAC”, do governo federal.

A nova UMSF do Jardim Esperança irá contar com uma área construída de 567,53 m². O projeto prevê áreas como setor de consulta, sala de recepção e espera, consultórios gerais e odontológicos, sala de procedimento, de coleta, de vacinas, sala de curativos, sala para estocagem e dispensação de medicamentos, além de ambiente para esterilização e demais armazenamentos.

Novas unidades em andamento

Além da UMSF do Jardim Esperança, há obras em andamento para construção de novas Unidades Municipais de Saúde da Família no Jardim Luiza e no Parque Imperial. Outro bairro contemplado em breve será o Jardim do Marquês, cujo projeto foi aprovado pelo ‘Novo PAC – Seleções 2025’, dedicado à área da saúde.