A MCG Indústria anuncia sua entrada no segmento de perfumaria com o lançamento de uma linha exclusiva de perfumes, que combina sofisticação, qualidade e preços competitivos. O movimento acompanha a forte expansão do mercado de perfumes de inspiração árabe no cenário global, que tem registrado crescimento expressivo em mercados ocidentais como Europa, Estados Unidos e, especialmente, o Brasil.

Reconhecidas por fragrâncias marcantes, ingredientes de alta qualidade e excelente custo-benefício, as essências de inspiração árabe vêm conquistando cada vez mais consumidores brasileiros. Atenta a essa tendência, a MCG tem como objetivo democratizar o acesso à alta perfumaria, oferecendo produtos de qualidade com preços acessíveis.

O portfólio inicial contará com mais de 40 fragrâncias diferentes, desenvolvidas para atender a diversos perfis de consumidores. Parte dos perfumes será produzida integralmente em território nacional, reforçando o compromisso da companhia com o fortalecimento da indústria brasileira. Além disso, a MCG firmou parcerias estratégicas com fábricas de fragrâncias no Marrocos e na França, referências mundiais no desenvolvimento de essências, garantindo diversidade olfativa e excelência sensorial aos produtos.

Segundo Dimitri Ferreira, diretor da MCG, o lançamento representa um passo estratégico na expansão dos negócios da companhia. “A entrada no segmento de perfumaria está totalmente alinhada ao nosso plano de crescimento e diversificação industrial. Estamos ampliando nosso portfólio com um produto de alto valor agregado, explorando uma categoria em franca expansão e com grande potencial no mercado brasileiro e latino-americano”, afirma.

Dimitri destaca ainda que a estratégia combina escala, competitividade e posicionamento de marca. “Ao unir produção nacional com parcerias internacionais consolidadas, conseguimos oferecer fragrâncias de alto padrão, com eficiência industrial e preços acessíveis. Esse lançamento fortalece nossa presença no mercado de bens de consumo e abre novas frentes de crescimento para a MCG”, completa.

Os perfumes da MCG Indústria serão comercializados em lojas físicas, além dos principais marketplaces do Brasil e da América Latina, ampliando o alcance da marca e fortalecendo sua estratégia de distribuição multicanal.

A Farma Conde é a primeira rede a comercializar os perfumes da MCG. Nos últimos dias, quatro fragrâncias especiais já chegaram às unidades da rede, além de estarem disponíveis no site e no aplicativo.

Sobre a MCG

Com capacidade de produção de 7 milhões de unidades mensais, a MCG vive um novo ciclo de inovação, impulsionado por parcerias estratégicas com países como Israel, Índia e China, que fornecem tecnologia de ponta para o desenvolvimento de medicamentos mais eficazes e acessíveis.

Fundada em 2011, a MCG se destacou inicialmente na produção de suplementos alimentares e cosméticos, sempre cumprindo os mais elevados padrões de qualidade, incluindo certificações da Anvisa, do FDA e a ISO 9001.