São José dos Campos conquistou, de forma incontestável, o título de campeã geral dos Jogos Abertos do Interior neste domingo (21), estabelecendo um recorde histórico na maior competição poliesportiva do Estado de São Paulo.

A superdelegação joseense somou 359 pontos, com um aproveitamento de 76,71% dos pontos em disputa, desempenho que simboliza o domínio da cidade ao longo de toda a competição.

Na prática, a cada 10 pontos disputados nos Jogos Abertos, São José dos Campos conquistou sete. Os outros três pontos restantes foram divididos entre as 169 cidades participantes, evidenciando a ampla superioridade da delegação joseense em um cenário de alto nível técnico e grande diversidade de modalidades.

O título foi entregue após a última partida da competição, na qual o futsal masculino sub-21 de São José dos Campos ficou com o vice-campeonato ao ser superado por Sorocaba por 4 a 0. Mesmo com o resultado, a liderança geral já estava assegurada pela regularidade e pelos excelentes resultados obtidos ao longo dos Jogos.

Um dos grandes diferenciais da campanha histórica foi o fato de São José dos Campos ser a única cidade presente em todas as modalidades desta edição dos Jogos Abertos. Essa condição inédita garantiu à delegação joseense acesso a todos os pontos em disputa, algo único na história da competição e que reforça o planejamento, a estrutura e a força do esporte de base e de rendimento do município.

Com os 359 pontos alcançados, São José dos Campos superou a marca que até então era histórica: os 344 pontos conquistados por São Caetano do Sul em 2010, em um contexto competitivo distinto. O novo recorde consolida São José como referência estadual no esporte e valida o protagonismo da cidade nos Jogos Abertos do Interior.