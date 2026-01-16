O ano de 2025 encerrou e a Prefeitura de Jacareí vem avançando em grandes obras, aguardada há décadas pela população.

Em menos de 12 meses de gestão, a Prefeitura finalizou a obra de ampliação da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino que liga Jacareí até a Via Oeste, em São José dos Campos, conectando as duas cidades sem precisar passar pela Rodovia Presidente Dutra. Além disso, também foi liberado o acesso entre a Av. Adhemar de Barros até a Davi Lino.

Com foco na saúde, a Santa Casa passou a contar com 35 novos leitos, e três novas Unidades Municipais de Saúde da Família já estão em construção: Jardim Luiza, Nova Esperança e Imperial.

Já na área de segurança, foi entregue o COI 2.0, ampliando para quase 200 câmeras de monitoramento, e integrando o banco de dados ao Programa Muralha Paulista, do Governo do Estado de São Paulo. Além disso, Jacareí foi eleita a cidade mais segura do Vale do Paraíba, 5ª no estado de São Paulo e 23ª do Brasil, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios.

Pensando nas crianças neurodivergentes, foi inaugurada a Estação Evoluir, com capacidade para 500 atendimentos por mês, em um local inovador de atendimento clínico e educacional. Ainda sobre inclusão, também foram criadas as Salas Lilás e Azul para acolhimento à mulher vítima de violência e às pessoas neurodivergentes, na UPA Thelmo.

Para lazer da população, Jacareí passou a contar com dois novos Parques Lineares: um no Rio Comprido e outro no Campo Grande, além de um Espaço de Cuidado e Bem-Estar do Cidadão na região central, o ‘Conviva’.

E não para por aí! Onze famílias receberam suas casas novas no Jardim Sant’ Anna do Pedregulho, e agora possuem condições dignas e moradia própria.

Mais obras em andamento

Também no final de 2025 a Prefeitura iniciou a fase preliminar para, em breve, começar a duplicação da Avenida Malek Assad e a duplicação da Rua Padre Eugênio.

Além disso, já em 2026 devem avançar as obras de drenagem do Igarapés e Veraneio Ijal, e a canalização para combate a enchentes na Rua Helgoland, no bairro Balneário Paraíba.