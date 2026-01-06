A edição 2025 do Prêmio Escola Nota 10, promovido pela Prefeitura homenageou escolas da Rede de Ensino Municipal que se destacaram ao longo do ano em diferentes indicadores educacionais, premiando boas práticas, avanços na aprendizagem e resultados que refletem o trabalho diário de professores, gestores, equipes de apoio e estudantes.

Instituído pela Portaria nº 173/SEC/2024, o prêmio busca reconhecer o compromisso e o esforço coletivo das escolas que, todos os dias, garantem que cada criança e jovem tenha o direito de aprender com qualidade.