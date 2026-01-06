06 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CONTEÚDO DE MARCA

Educadores e escolas da rede municipal são premiados

Por Prefeitura de São José dos Campos | OVALE BrandStudio
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

A edição 2025 do Prêmio Escola Nota 10, promovido pela Prefeitura homenageou escolas da Rede de Ensino Municipal que se destacaram ao longo do ano em diferentes indicadores educacionais, premiando boas práticas, avanços na aprendizagem e resultados que refletem o trabalho diário de professores, gestores, equipes de apoio e estudantes.

Instituído pela Portaria nº 173/SEC/2024, o prêmio busca reconhecer o compromisso e o esforço coletivo das escolas que, todos os dias, garantem que cada criança e jovem tenha o direito de aprender com qualidade.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários