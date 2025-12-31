“É muito bom saber que o meu filho está protegido, assim como os de todas as mães que agora têm acesso a essa imunização”. O relato de Tays Maia, de 27 anos, após receber a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) na UBS (Unidade Básica de Saúde) Resolve Colonial, resume o sentimento de muitas gestantes joseenses.

Na 30ª semana de gravidez, ela aguarda pela chegada do Samuel, que irá nascer mais seguro contra infecções graves, como bronquiolite e pneumonia — problemas frequentes nos primeiros meses de vida e que costumam levar crianças pequenas ao pronto atendimento e até à internação.

O imunizante, disponível em todas as 40 UBSs Resolve e nas 5 Unidades Avançadas de São José dos Campos, desde a primeira quinzena de dezembro, é destinado a todas as mamães a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade para a mulher.

O esquema é de dose única, recomendada a cada gestação.

A meta inicial é proteger ao menos 80% do público-alvo. Para ter acesso, é necessário apresentar o cartão de pré-natal e um documento original com foto.