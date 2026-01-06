Os 21 vereadores mirins escolhidos pela Secretaria de Educação para o biênio 2025-2026 foram diplomados e assinaram o livro de posse em solenidade na Câmara Municipal de São José dos Campos no dia 26 de novembro.

Entre os temas abordados nos projetos selecionados estão educação ambiental; cultura, esporte e lazer comunitário; destinação de alimentos impróprios para consumo; empatia e convivência na escola; produção de podcast estudantil; plataformas digitais educacionais e acessibilidade; bem-estar animal; combate a escorpiões e revitalização do rio Cambuí.

Ao abrir a cerimônia, o presidente do legislativo joseense, vereador Roberto do Eleven (PSD), disse sentir orgulho de ver os jovens interessados no bem coletivo e que a Câmara se fortalece com a participação deles.

O vereador Fernando Petiti (PSDB), autor da lei 9.609/2017 que instituiu o programa, lembrou que o objetivo é despertar o engajamento na cidadania e na política introduzindo os princípios democráticos. E destacou que, ao todo, 600 projetos participaram da seleção, elaborados por estudantes de 12 a 14 anos de 44 escolas da rede pública.

A secretária municipal de Educação e Cidadania, Ruth Zorneta, ressaltou a importância da iniciativa para a formação cidadã e agradeceu o apoio dos pais e familiares dos alunos.

Uma exibição de fotos no telão mostrou uma retrospectiva. Em nome dos 21, a vereadora mirim Cintia Rafaely da Silva Silvério, da Emefi Rosa Tomita, leu o juramento repetido pelos demais. A oradora, Agatha Gabrielle da Silva, aluna da EMEFI Therezinha do Menino Jesus Soares do Nascimento, agradeceu aos professores que colaboraram nos projetos e disse que durante as fases de elaboração e seleção das ideias o programa promoveu o diálogo.

A professora da EMEFI Maria Aparecida Ronconi, Pâmela Sousa de Araújo, falou em nome dos demais docentes. E a diretora da EMEFI Prof. Terezinha Araújo, Regina Benedita de Oliveira, representando as unidades escolares, comentou o desafio de escolher uma ideia. Segundo a diretora, para os jovens foi uma oportunidade de exercitar o protagonismo, o senso comunitário, de pertencimento e visão de futuro.

A solenidade, prestigiada também pelos vereadores Gilson Campos (PRD), Sérgio Camargo (PL) e Zé Luís (PSD), contou ainda com a execução do Hino Nacional e de canções populares pela Banda Regimental do Comando de Policiamento do Interior 1 da Polícia Militar.