Em um jogo emocionante, o São José Basket venceu o União Corinthians por 89 a 87 na tarde deste sábado (27), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Cris Ahmed, garantiu matematicamente a vaga na Copa Super 8, disputada entre os oito primeiros colocados do primeiro turno. Ainda falta um jogo para o fechamento da primeira parte do campeonato e os joseenses estão em sétimo lugar.