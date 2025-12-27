31 de dezembro de 2025
BASQUETE

Vem, Super 8! São José vence União Corinthians e carimba vaga

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Léo Lenzi/Agência NTZ
Lance do jogo entre São José e União Corinthians
Lance do jogo entre São José e União Corinthians

Em um jogo emocionante, o São José Basket venceu o União Corinthians por 89 a 87 na tarde deste sábado (27), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Cris Ahmed, garantiu matematicamente a vaga na Copa Super 8, disputada entre os oito primeiros colocados do primeiro turno. Ainda falta um jogo para o fechamento da primeira parte do campeonato e os joseenses estão em sétimo lugar.

Scott e Hollowell, do União Corinthians, foram os principais cestinha do jogo, com 23 pontos. Mas Hollowell ainda pegou 14 rebotes, atingindo o duplo-duplo (dois dígitos em dois fundamentos. Anderson, do time da região, também fez um duplo-duplo, com 12 pontos e 10 rebotes.

Na próxima rodada, o São José visita o Osasco já nesta segunda-feira (29), a partir das 19h30, na Grande São Paulo. No mesmo dia, o União Corinthians visita o Corinthians, às 20h, em São Paulo.

O jogo

No primeiro quarto, o São José encontrou dificuldades contra um adversário animado e que marcou forte. Assim, os gaúchos venceram o primeiro set por um ponto: 27 a 26.

Depois, veio o segundo set e os joseenses até passaram à frente em alguns momentos. Mas, o União Corinthians voltou a ficar na frente e o jogo foi para o intervalo com 49 a 46 em favor dos visitantes.

Na volta do intervalo, o São José melhorou e, nos primeiros minutos, já virou o placar e abriu vantagem. Contudo, o União Corinthians endureceu e voltou a ficar em vantagem. Antes do fim do terceiro período, os joseenses retomaram a frente do placar: 70 a 66.

No último período, o time da região teve mais controle da partida e conseguiu até ampliar a vantagem para 10 pontos. No entanto, os gaúchos tiveram uma grande reação no final e descontaram para dois pontos, deixando tudo indefinido.

Quando faltavam 22 segundos e a vantagem joseense era de três pontos, Lessa perdeu uma bola importante. Isso gerou uma falta na sequência e dois lances livres para o União Corinthians, que acertou ambos e diminuiu para um ponto a 15 segundos do fim.

Assim, o São José foi para o último ataque, mas Adyel sofreu falta. E errou o primeiro lance livre, acertando o outro. Assim, o time gaúcho teve mais um ataque, onde Góes tentou arremesso de dois pontos e errou, garantindo a vitória joseense.

