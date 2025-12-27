O Vale do Paraíba voltou a registrar temperaturas extremas neste sábado (27), com novos recordes de calor em 2025. Segundo dados oficiais do Inmet, Taubaté alcançou 37,2°C, a maior máxima do ano na estação de referência, marca que se repete pelo terceiro dia consecutivo.

O calor intenso observado no fim de dezembro é provocado pela atuação de uma massa de ar quente e úmida sobre o Sudeste do Brasil. Esse padrão atmosférico favorece tardes muito quentes, sensação de abafamento e chuvas irregulares, geralmente na forma de pancadas isoladas, cenário que tem sustentado os recordes sucessivos de temperatura na região.

De acordo com as simulações mais recentes dos modelos de previsão, a tendência é de mudança no tempo nos próximos dias. Entre 29 e 31 de dezembro, a expectativa é de aumento da chuva, com a aproximação de uma frente fria associada a áreas de instabilidade. A chegada desse sistema deve ajudar a reduzir o bloqueio atmosférico que mantém o calor elevado, trazendo alívio gradual nas temperaturas no Vale do Paraíba.