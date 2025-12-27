O engenheiro Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL), não foi localizado pela Polícia Federal neste sábado (27) após a decretação de prisão domiciliar e passou a ser considerado foragido. Segundo a defesa, Rocha mudou de endereço e se recusou a informar o novo local às autoridades.

Em nota, os advogados afirmam que foram comunicados ainda pela manhã sobre o mandado e demais medidas. “Ao tentar contato com Carlos Rocha, ele nos telefonou, informou que havia mudado de endereço, não declinou o novo e encerrou a chamada”, diz o texto assinado pelos defensores.

Rocha foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal a sete anos e seis meses de prisão, em regime inicial semiaberto, uma das penas mais baixas entre os condenados na chamada trama golpista. A decisão ainda não transitou em julgado e é passível de recursos, razão pela qual os réus não são presos imediatamente.

Julgamento.