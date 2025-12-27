O engenheiro Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL), não foi localizado pela Polícia Federal neste sábado (27) após a decretação de prisão domiciliar e passou a ser considerado foragido. Segundo a defesa, Rocha mudou de endereço e se recusou a informar o novo local às autoridades.
Em nota, os advogados afirmam que foram comunicados ainda pela manhã sobre o mandado e demais medidas. “Ao tentar contato com Carlos Rocha, ele nos telefonou, informou que havia mudado de endereço, não declinou o novo e encerrou a chamada”, diz o texto assinado pelos defensores.
Rocha foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal a sete anos e seis meses de prisão, em regime inicial semiaberto, uma das penas mais baixas entre os condenados na chamada trama golpista. A decisão ainda não transitou em julgado e é passível de recursos, razão pela qual os réus não são presos imediatamente.
Julgamento.
Por 4 votos a 1, o colegiado condenou os sete integrantes do Núcleo 4 da trama. Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino. Luiz Fux divergiu, alegando que as condutas não teriam potencial para conquistar ou substituir o poder.
Além de Rocha, também foram condenados Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins Denicoli, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Reginaldo Vieira de Abreu e Marcelo Araújo Bormevet. Eles respondem por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
A maioria do STF entendeu que o grupo teve papel central na produção e disseminação de fake news contra as instituições democráticas, estimulando ações golpistas entre apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Perfil.
Formado em 1977 pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos, Carlos Moretzsohn chegou a se apresentar publicamente como um dos criadores do projeto das urnas eletrônicas. À época das eleições de 2022, o IVL foi contratado pelo Partido Liberal (PL) para uma “auditoria” paralela.
Quatro dias antes do primeiro turno, o instituto divulgou um relatório sem provas sugerindo possibilidade de fraude nas urnas. Após a vitória de Lula, Moretzsohn participou de coletiva ao lado de Valdemar Costa Neto, reiterando alegações sem evidências. O STF determinou a reabertura de investigação sobre a atuação do dirigente partidário no contexto da trama.
Segundo a Procuradoria-Geral da República, os réus — entre eles militares da reserva e um policial federal — integraram o núcleo de desinformação, responsável por articular ataques virtuais, criar narrativas falsas e influenciar a opinião pública para legitimar um golpe. Com as condenações mais recentes, 15 pessoas já foram punidas pelo STF no conjunto de ações relacionadas à tentativa de ruptura democrática.