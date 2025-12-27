31 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Vídeo mostra idoso sendo morto a pedradas por jovem no Vale

Por Leandro Vaz | Queluz
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Câmera registrou morte
Câmera registrou morte

Um jovem de 23 anos foi preso na tarde de sexta-feira (26), em Queluz, após ser identificado como o autor do assassinato do idoso Ademario Alberto Ribeiro Costa, de 71 anos. O crime ocorreu por volta das 4h30, na região central da cidade, e teria sido motivado por uma discussão envolvendo uma dívida de R$ 20, segundo a Polícia Civil.

De acordo com as investigações, a vítima caminhava pelo centro quando foi surpreendida pelo agressor, que a atacou pelas costas. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação e foram fundamentais para a rápida identificação do suspeito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.

Com base nas imagens, as equipes localizaram o suspeito em um viaduto da cidade. À polícia, ele confessou o crime, afirmando que a briga teria começado por causa da dívida. Os investigadores apreenderam a pedra utilizada na agressão e as roupas do autor.

Ainda conforme a Polícia Civil, o crime teria sido planejado e configurado como emboscada, o que agrava a tipificação penal. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Cruzeiro, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Queluz como homicídio qualificado. As investigações seguem em andamento para apurar possível participação de terceiros ou outras circunstâncias relacionadas ao crime. A polícia reforça que informações da população podem auxiliar no esclarecimento do caso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários