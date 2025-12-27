Um jovem de 23 anos foi preso na tarde de sexta-feira (26), em Queluz, após ser identificado como o autor do assassinato do idoso Ademario Alberto Ribeiro Costa, de 71 anos. O crime ocorreu por volta das 4h30, na região central da cidade, e teria sido motivado por uma discussão envolvendo uma dívida de R$ 20, segundo a Polícia Civil.
De acordo com as investigações, a vítima caminhava pelo centro quando foi surpreendida pelo agressor, que a atacou pelas costas. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação e foram fundamentais para a rápida identificação do suspeito.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e o idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.
Com base nas imagens, as equipes localizaram o suspeito em um viaduto da cidade. À polícia, ele confessou o crime, afirmando que a briga teria começado por causa da dívida. Os investigadores apreenderam a pedra utilizada na agressão e as roupas do autor.
Ainda conforme a Polícia Civil, o crime teria sido planejado e configurado como emboscada, o que agrava a tipificação penal. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Cruzeiro, onde permanece à disposição da Justiça.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Queluz como homicídio qualificado. As investigações seguem em andamento para apurar possível participação de terceiros ou outras circunstâncias relacionadas ao crime. A polícia reforça que informações da população podem auxiliar no esclarecimento do caso.