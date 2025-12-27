Um jovem de 23 anos foi preso na tarde de sexta-feira (26), em Queluz, após ser identificado como o autor do assassinato do idoso Ademario Alberto Ribeiro Costa, de 71 anos. O crime ocorreu por volta das 4h30, na região central da cidade, e teria sido motivado por uma discussão envolvendo uma dívida de R$ 20, segundo a Polícia Civil.

De acordo com as investigações, a vítima caminhava pelo centro quando foi surpreendida pelo agressor, que a atacou pelas costas. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação e foram fundamentais para a rápida identificação do suspeito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.