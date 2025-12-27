Uma carreta se envolveu em um acidente na tarde deste sábado (27) na Rodovia dos Tamoios, no sentido norte, após o estouro de um pneu. Segundo informações da concessionária, o veículo colidiu contra a defensa metálica e tombou sobre um talude.
De acordo com o relato do condutor, a carreta trafegava pela faixa 2 de rolamento quando houve a falha no pneu, provocando a perda de controle da direção. Em seguida, o veículo atingiu a defesa metálica e acabou tombando fora da pista.
A ocorrência foi classificada como de criticidade leve. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Não houve registro de interdições, e a pista dupla permaneceu liberada, sem informações de congestionamento.
O acidente aconteceu sob tempo bom e envolveu uma carreta Scania P360. Até a última atualização, às 15h43, não havia novas informações registradas pela concessionária.