31 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Carreta sofre acidente na Tamoios após estouro de pneu

Por Leandro Vaz | Jambeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Caminhão teve estouro de pneu
Caminhão teve estouro de pneu

Uma carreta se envolveu em um acidente na tarde deste sábado (27) na Rodovia dos Tamoios, no sentido norte, após o estouro de um pneu. Segundo informações da concessionária, o veículo colidiu contra a defensa metálica e tombou sobre um talude.

De acordo com o relato do condutor, a carreta trafegava pela faixa 2 de rolamento quando houve a falha no pneu, provocando a perda de controle da direção. Em seguida, o veículo atingiu a defesa metálica e acabou tombando fora da pista.

A ocorrência foi classificada como de criticidade leve. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Não houve registro de interdições, e a pista dupla permaneceu liberada, sem informações de congestionamento.

O acidente aconteceu sob tempo bom e envolveu uma carreta Scania P360. Até a última atualização, às 15h43, não havia novas informações registradas pela concessionária.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários