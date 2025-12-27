Uma forte onda de calor segue marcando o fim de dezembro em várias regiões do Brasil, com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantendo alertas de calor intenso em boa parte do Sudeste, incluindo o estado de São Paulo, onde está localizado o Vale do Paraíba.
O fenômeno tem causado dias consecutivos de temperaturas bem acima da média para a época, resultado de um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias e favorece a estabilização do ar quente sobre o Sudeste.
Calor no Vale.
No Vale do Paraíba, a onda de calor tem sido registrada nas 39 cidades com marcas elevadas em diversas cidades, intensificando a sensação térmica e criando risco à saúde e ao bem-estar da população local:
Taubaté registrou temperaturas próximas ou acima de 36°C, caracterizando um dos períodos mais quentes do ano na cidade.
Cachoeira Paulista também teve máximas muito altas, beirando os 36°C, com sensação de abafamento significativa.
São Luiz do Paraitinga teve termômetros marcando mais de 35°C, reforçando a sequência de dias com calor extremo.
Em áreas mais elevadas, como Campos do Jordão, mesmo cidades tradicionalmente mais amenas registraram máximas elevadas para dezembro.
Esses valores representam temperaturas consideravelmente acima da média esperada para o verão, mantendo o Vale do Paraíba em alerta por risco de desidratação, desconforto térmico e problemas de saúde, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com condições crônicas.
Alerta Nacional.
No plano nacional, o Inmet estendeu alertas de onda de calor para várias unidades da Federação, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e estados do Centro-Oeste e Sul, com risco elevado de eventos de calor intenso até o fim do mês.
As autoridades de saúde e meteorologia recomendam que a população intensifique cuidados como hidratação constante, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e procurar ambientes ventilados ou com ar-condicionado, especialmente nos municípios mais afetados do Vale do Paraíba.