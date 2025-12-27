Uma forte onda de calor segue marcando o fim de dezembro em várias regiões do Brasil, com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantendo alertas de calor intenso em boa parte do Sudeste, incluindo o estado de São Paulo, onde está localizado o Vale do Paraíba.

O fenômeno tem causado dias consecutivos de temperaturas bem acima da média para a época, resultado de um bloqueio atmosférico que impede a chegada de frentes frias e favorece a estabilização do ar quente sobre o Sudeste.

Calor no Vale.

No Vale do Paraíba, a onda de calor tem sido registrada nas 39 cidades com marcas elevadas em diversas cidades, intensificando a sensação térmica e criando risco à saúde e ao bem-estar da população local: