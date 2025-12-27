31 de dezembro de 2025
CRIME

PM prende suspeito por roubo de bicicletas em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
Reprodução
Bicicleta apreendida
Bicicleta apreendida

Na noite de 26 de dezembro de 2025, policiais militares da 1ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores prenderam um homem suspeito de roubo durante patrulhamento preventivo pelo bairro Estiva, em Taubaté.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi detido após a subtração de duas bicicletas. A abordagem ocorreu ainda na região, e o indivíduo foi encaminhado ao Distrito Policial de Taubaté, onde a ocorrência foi registrada em Boletim de Ocorrência Policial.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.

