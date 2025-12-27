Um motociclista morreu na manhã deste sábado (27) após se envolver em um acidente com um caminhão na rodovia Presidente Dutra, em Caçapava.

Segundo a CCR RioSP, concessionária responsável pela via, a ocorrência foi registrada perto de 9h20, no km 121, no sentido Rio de Janeiro. De acordo com as informações, o motociclista teria caído na pista e, na sequência, foi atingido por um caminhão.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Para o atendimento da ocorrência e a atuação das equipes de resgate, uma faixa da rodovia precisou ser interditada.