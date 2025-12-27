02 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

URGENTE: Motociclista morre após acidente com caminhão na Dutra

Por Leandro Vaz | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Trânsito ficou pesado na Dutra
Trânsito ficou pesado na Dutra

Um motociclista morreu na manhã deste sábado (27) após se envolver em um acidente com um caminhão na rodovia Presidente Dutra, em Caçapava.

Segundo a CCR RioSP, concessionária responsável pela via, a ocorrência foi registrada perto de 9h20, no km 121, no sentido Rio de Janeiro. De acordo com as informações, o motociclista teria caído na pista e, na sequência, foi atingido por um caminhão.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Para o atendimento da ocorrência e a atuação das equipes de resgate, uma faixa da rodovia precisou ser interditada.

Com a interdição parcial, o tráfego ficou comprometido e o congestionamento chegou a cerca de sete quilômetros no trecho. As causas do acidente serão apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários