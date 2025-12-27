29 de dezembro de 2025
FOGO

Após briga com a mulher, homem incendeia casa na região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Incêndio destruiu casa
Incêndio destruiu casa

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência de madeira na rua das Bromélias, no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba, na madrugada deste sábado (27). A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba às 4h40.

Segundo informações apuradas no local, após uma briga com a companheira, o morador teria tentado atear fogo em um veículo, sem sucesso. Em seguida, ele teria incendiado a própria residência. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram todo o imóvel.

Os bombeiros realizaram o combate ao fogo e conseguiram impedir que o incêndio atingisse casas vizinhas. Após a extinção, o local foi deixado em segurança.

Durante o trabalho de rescaldo, foram encontrados quatro cães mortos no interior da residência. O morador foi detido e encaminhado à delegacia pelo policiamento para as providências cabíveis.

A ocorrência será investigada pelas autoridades para apuração das circunstâncias e responsabilidades.

