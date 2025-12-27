Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência de madeira na rua das Bromélias, no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba, na madrugada deste sábado (27). A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba às 4h40.

Segundo informações apuradas no local, após uma briga com a companheira, o morador teria tentado atear fogo em um veículo, sem sucesso. Em seguida, ele teria incendiado a própria residência. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram todo o imóvel.