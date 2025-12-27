O último sábado do ano é marcado por longas filas na travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela, no Litoral Norte. Motoristas que tentaram acessar a ilha enfrentaram espera de até 3 horas e 30 minutos no sentido São Sebastião a Ilhabela.
De acordo com o painel em tempo real da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, por volta das 11h20 o tempo de espera atingiu o pico da manhã. No sentido contrário, Ilhabela a São Sebastião, a situação era mais tranquila, com cerca de 45 minutos de fila, dentro do padrão esperado para o período.
Ainda segundo a Semil, sete embarcações estavam em operação para tentar dar vazão ao fluxo elevado, impulsionado pelas viagens de fim de ano e pela proximidade do Réveillon. A secretaria informou que o aumento no número de usuários é o principal fator para a demora.
Além do movimento intenso, obras de dragagem próximas ao lado de Ilhabela, realizadas para ampliar a profundidade e melhorar as condições de navegação, também interferem na dinâmica da travessia durante a alta temporada.
Com a expectativa de aumento contínuo no fluxo nos próximos dias, a recomendação é que os motoristas se planejem com antecedência e estejam preparados para filas prolongadas no acesso à ilha.