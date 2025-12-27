29 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FECHAMENTO

Bar Guten Bier anuncia encerramento das atividades em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Guten anuncia fechamento da unidade em São José
Guten anuncia fechamento da unidade em São José

O tradicional bar Guten Bier, conhecido por movimentar a cena noturna de São José dos Campos, anunciou oficialmente o encerramento de suas atividades. A comunicação foi feita por meio das redes sociais do estabelecimento, em um post intitulado “Último comunicado do Guten”, publicado na manhã deste sábado (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na mensagem, a empresa informa que está encerrando o ciclo de atuação e agradece a todos que fizeram parte da trajetória do bar. “Estamos encerrando nossas atividades. Gostaríamos de agradecer a todos que fizeram parte dessa história”, diz o comunicado. Ainda segundo a publicação, o perfil oficial do Guten Bier será desativado em breve.

O anúncio repercutiu rapidamente entre clientes, parceiros e frequentadores, que deixaram centenas de comentários lamentando o fechamento e relembrando momentos vividos no local. Muitos destacaram aniversários, apresentações musicais, encontros com amigos e a importância do bar como ponto de convivência e entretenimento na cidade.

Artistas que passaram pelo palco do Guten Bier também se manifestaram, ressaltando a relevância do espaço para a música ao vivo e para a cultura local. “Foi uma honra poder levar música boa para esse lugar maravilhoso”, escreveu um dos músicos nos comentários.

Ao longo dos anos, o Guten Bier se consolidou como uma das casas mais conhecidas da noite joseense, reunindo público fiel e criando memórias afetivas para diferentes gerações.

Até o momento, a administração não informou os motivos detalhados para o encerramento nem se há planos para um novo projeto no futuro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários