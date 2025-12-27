O tradicional bar Guten Bier, conhecido por movimentar a cena noturna de São José dos Campos, anunciou oficialmente o encerramento de suas atividades. A comunicação foi feita por meio das redes sociais do estabelecimento, em um post intitulado “Último comunicado do Guten”, publicado na manhã deste sábado (27).
Na mensagem, a empresa informa que está encerrando o ciclo de atuação e agradece a todos que fizeram parte da trajetória do bar. “Estamos encerrando nossas atividades. Gostaríamos de agradecer a todos que fizeram parte dessa história”, diz o comunicado. Ainda segundo a publicação, o perfil oficial do Guten Bier será desativado em breve.
O anúncio repercutiu rapidamente entre clientes, parceiros e frequentadores, que deixaram centenas de comentários lamentando o fechamento e relembrando momentos vividos no local. Muitos destacaram aniversários, apresentações musicais, encontros com amigos e a importância do bar como ponto de convivência e entretenimento na cidade.
Artistas que passaram pelo palco do Guten Bier também se manifestaram, ressaltando a relevância do espaço para a música ao vivo e para a cultura local. “Foi uma honra poder levar música boa para esse lugar maravilhoso”, escreveu um dos músicos nos comentários.
Ao longo dos anos, o Guten Bier se consolidou como uma das casas mais conhecidas da noite joseense, reunindo público fiel e criando memórias afetivas para diferentes gerações.
Até o momento, a administração não informou os motivos detalhados para o encerramento nem se há planos para um novo projeto no futuro.