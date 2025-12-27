O tradicional bar Guten Bier, conhecido por movimentar a cena noturna de São José dos Campos, anunciou oficialmente o encerramento de suas atividades. A comunicação foi feita por meio das redes sociais do estabelecimento, em um post intitulado “Último comunicado do Guten”, publicado na manhã deste sábado (27).

Na mensagem, a empresa informa que está encerrando o ciclo de atuação e agradece a todos que fizeram parte da trajetória do bar. “Estamos encerrando nossas atividades. Gostaríamos de agradecer a todos que fizeram parte dessa história”, diz o comunicado. Ainda segundo a publicação, o perfil oficial do Guten Bier será desativado em breve.