O depoimento da mãe foi decisivo para a apuração da ocorrência que terminou com a morte de um homem durante uma intervenção da Polícia Militar no bairro Capão Grosso, em São José dos Campos, na noite do dia 25 de dezembro. Segundo ela, o filho, que havia saído recentemente da prisão por meio do benefício da saída temporária, apresentava comportamento extremamente agressivo e dizia que pretendia matar a família e provocar uma explosão dentro da residência.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado no CPJ de São José dos Campos, a mulher relatou que o filho chegou em casa alterado, aparentando uso de drogas, e passou a ameaçar os familiares. Ainda segundo o depoimento, ele chegou a preparar uma mangueira de gás com a intenção de causar uma explosão, além de circular armado com objetos como faca, tesoura e martelo.
A mãe afirmou que já havia sido agredida anteriormente pelo filho e que, no dia dos fatos, voltou a ser atacada, sofrendo ferimentos provocados por uma tesoura. Diante do risco iminente, ela conseguiu acionar a polícia e pedir socorro. “Ele dizia que iria matar todo mundo”, relatou a vítima às autoridades.
A ocorrência foi inicialmente registrada como violência doméstica.
Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem em estado de extrema agressividade, arremessando objetos e investindo contra as equipes. Foram feitas tentativas de contenção com uso de dispositivos não letais, como taser e munição de impacto controlado, mas sem sucesso.
Ainda conforme os relatos policiais, o homem se trancou em um quarto, montou barricadas e continuou ameaçando familiares e agentes.
Tiros.
Durante a tentativa de entrada no cômodo, outras equipes visualizaram o suspeito armado, o que levou à intervenção com disparos de arma de fogo.
O homem foi atingido e morreu no local. A mãe recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.
Em seu depoimento, a mulher também informou que o filho já havia sido preso anteriormente por tentativa de homicídio e estupro contra ela e por outros crimes graves.
Investigação.
A Polícia Civil classificou o caso como morte decorrente de oposição à intervenção policial e instaurou procedimento para apuração completa dos fatos.
A perícia foi realizada no local e objetos utilizados durante o surto de violência foram apreendidos.
O inquérito será encaminhado para a delegacia da área, onde serão analisados laudos periciais, exames do IML (Instituto Médico Legal) e, se disponibilizadas, imagens de câmeras corporais, para esclarecer a dinâmica da ocorrência.