O depoimento da mãe foi decisivo para a apuração da ocorrência que terminou com a morte de um homem durante uma intervenção da Polícia Militar no bairro Capão Grosso, em São José dos Campos, na noite do dia 25 de dezembro. Segundo ela, o filho, que havia saído recentemente da prisão por meio do benefício da saída temporária, apresentava comportamento extremamente agressivo e dizia que pretendia matar a família e provocar uma explosão dentro da residência.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no CPJ de São José dos Campos, a mulher relatou que o filho chegou em casa alterado, aparentando uso de drogas, e passou a ameaçar os familiares. Ainda segundo o depoimento, ele chegou a preparar uma mangueira de gás com a intenção de causar uma explosão, além de circular armado com objetos como faca, tesoura e martelo.