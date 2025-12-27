A Polícia Civil investiga o desaparecimento do comerciante Robesiano Santana Carvalho, de 44 anos, conhecido como Pequi, ocorrido no último sábado, dia 20 de dezembro, em São José dos Campos. Desde então, familiares e amigos vivem dias de angústia à espera de informações sobre o paradeiro dele.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Robesiano é proprietário de uma vidraçaria no bairro São Vicente e foi visto pela última vez por volta das 10h da manhã, quando deixou o local. Pouco tempo depois, a motocicleta que ele utilizava foi encontrada nas proximidades do viaduto do bairro Vista Verde. Desde o desaparecimento, o celular do comerciante permanece desligado ou fora de área.
Familiares relataram que parentes vindos do Tocantins, Brasília e Goiânia se deslocaram até a cidade para auxiliar nas buscas. Até o momento, não há confirmação sobre o que pode ter ocorrido, e as hipóteses vão desde um possível surto até a possibilidade de ele ter sido vítima de algum crime.
A família pede a colaboração da população e reforça que qualquer informação, por menor que pareça, pode ser fundamental para o esclarecimento do caso. Denúncias podem ser feitas à Polícia Militar pelo telefone 190, à Polícia Civil pelo 181 (Disque Denúncia) ou diretamente aos familiares pelo telefone (12) 99236-9951.
Quem tiver informações que possam ajudar é orientado a entrar em contato imediatamente com as autoridades.