A Polícia Civil investiga o desaparecimento do comerciante Robesiano Santana Carvalho, de 44 anos, conhecido como Pequi, ocorrido no último sábado, dia 20 de dezembro, em São José dos Campos. Desde então, familiares e amigos vivem dias de angústia à espera de informações sobre o paradeiro dele.

Robesiano é proprietário de uma vidraçaria no bairro São Vicente e foi visto pela última vez por volta das 10h da manhã, quando deixou o local. Pouco tempo depois, a motocicleta que ele utilizava foi encontrada nas proximidades do viaduto do bairro Vista Verde. Desde o desaparecimento, o celular do comerciante permanece desligado ou fora de área.