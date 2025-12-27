A Prefeitura de São Sebastião passou a contar com o reforço da Atividade Delegada da Polícia Militar como apoio às ações de fiscalização de Posturas durante a temporada de verão. A medida amplia a presença do poder público nas ruas em um período marcado pelo aumento significativo de moradores, turistas e visitantes.

Os policiais militares que atuam na Atividade Delegada foram capacitados para auxiliar na verificação e no cumprimento da legislação municipal, com foco no combate à perturbação do sossego público, comércio ambulante irregular e funcionamento de estabelecimentos sem alvará, entre outras infrações administrativas.