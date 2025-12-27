29 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FISCALIZAÇÃO

São Sebastião reforça fiscalização com atividade delegada da PM

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Agentes já em ação
Agentes já em ação

A Prefeitura de São Sebastião passou a contar com o reforço da Atividade Delegada da Polícia Militar como apoio às ações de fiscalização de Posturas durante a temporada de verão. A medida amplia a presença do poder público nas ruas em um período marcado pelo aumento significativo de moradores, turistas e visitantes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os policiais militares que atuam na Atividade Delegada foram capacitados para auxiliar na verificação e no cumprimento da legislação municipal, com foco no combate à perturbação do sossego público, comércio ambulante irregular e funcionamento de estabelecimentos sem alvará, entre outras infrações administrativas.

As operações são coordenadas pela Fiscalização de Posturas da Secretaria da Fazenda, que intensificou o trabalho no fim de ano. Policiais da 1ª Companhia do 20º Batalhão da Polícia Militar receberam orientações técnicas sobre a legislação vigente e os procedimentos de notificação e autuação.

O prefeito Reinaldinho Moreira afirmou que a iniciativa fortalece o ordenamento urbano e contribui para a qualidade de vida da população. Segundo ele, a Atividade Delegada amplia a capacidade de fiscalização e reforça a atuação integrada entre o município e a Polícia Militar para garantir uma temporada organizada e segura.

Já o diretor da Fiscalização de Posturas, Vinícius Pardo, ressaltou que o objetivo principal da atuação é educativo e preventivo. Ele destacou que, devido à grande extensão territorial do município, o apoio da Polícia Militar é fundamental para coibir abusos e garantir a manutenção da ordem e do bem-estar coletivo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários