O município de Campos do Jordão enfrentou, nesta sexta-feira (26), uma chuva típica de verão, de forte intensidade e curta duração, que mobilizou equipes da Defesa Civil municipal para atendimentos pontuais.

De acordo com as informações oficiais, foi registrado um deslizamento de terra com obstrução parcial da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na altura do km 43, na região da Vila Nova Suíça. A ocorrência contou com o apoio de maquinário do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, que atuam no local para a liberação e segurança da via.

Ainda em decorrência da chuva, houve alagamento na Avenida Frei Orestes Girardi. A situação, no entanto, foi rapidamente controlada e a via já se encontra normalizada.

Equipes da Defesa Civil seguem em monitoramento na área. Até o momento, não há registro de vítimas feridas.

