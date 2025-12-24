Ao longo de 2025, a Farma Conde ampliou sua atuação em ações sociais e de apoio à saúde pública em diferentes regiões do estado de São Paulo. Iniciativas realizadas ao longo do ano impactaram milhares de pessoas, com investimentos milionários em campanhas de prevenção, doações e apoio a projetos sociais.

As ações foram organizadas por meio do programa interno Atitude Consciente, que reúne práticas sociais, sustentáveis e solidárias e mobiliza colaboradores, parceiros e clientes da rede em iniciativas voltadas às populações mais vulneráveis.

Um dos destaques do ano foi o apoio às ações de combate à dengue. No período mais crítico da doença, a empresa doou mais de 55 mil unidades de repelentes à Prefeitura de São José dos Campos. A ação representou um investimento superior a R$ 3 milhões. Os produtos, da marca própria ON, foram distribuídos pela Secretaria Municipal de Saúde em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Casas do Idoso.

Ainda na área da saúde pública, a Farma Conde realizou uma iniciativa voltada aos profissionais que atuam no controle de endemias. Foram doados mais de 20 mil frascos de protetor solar, somando cerca de R$ 1 milhão em doações. Os itens foram destinados a servidores municipais que trabalham diariamente em campo, expostos ao sol e a condições adversas.



Na área de assistência social, a Campanha do Agasalho promovida pela rede arrecadou mais de 60 toneladas de roupas em 2025. Os pontos de coleta foram instalados em todas as lojas da Farma Conde, beneficiando ao menos dez municípios. As doações foram encaminhadas aos Fundos Sociais de Solidariedade das cidades participantes.

Outra iniciativa de destaque foi a Loja Solidária Itinerante, uma carreta adaptada pelo grupo e colocada à disposição do Fundo Social de Solidariedade. Desde o primeiro semestre, o veículo percorre bairros em situação de vulnerabilidade e projetos sociais desenvolvidos pelas prefeituras, ampliando o acesso da população a itens essenciais.

Durante o período de romaria a Aparecida, em outubro, a empresa também montou uma tenda de acolhimento em Taubaté, oferecendo orientação e atendimento básico de saúde aos peregrinos. Mais de 17 mil romeiros foram atendidos no local.

A proteção animal também esteve entre as frentes de atuação. Ao longo do ano, a Farma Conde apoiou o Programa Pet Comunitário, com a doação de mais de 200 casinhas e centenas de quilos de ração para cães em situação de vulnerabilidade. A empresa também realizou doações de medicamentos destinados a ações sociais e ao Centro de Controle de Zoonoses de São José dos Campos.

Além das campanhas pontuais, a rede mantém doações contínuas de medicamentos para projetos sociais e campanhas de saúde, contribuindo para ampliar o acesso a tratamentos básicos em comunidades atendidas.

O apoio a instituições sociais também integra a agenda permanente da empresa. O Mosteiro de Ain Karin, em Jacareí, recebe doações mensais de alimentos e insumos, assim como o GACC de São José dos Campos, que atende crianças e jovens em tratamento contra o câncer.

Segundo a fundadora da rede, Claudia Conde, as ações refletem um compromisso que vai além do varejo. “Cuidar faz parte da nossa essência. Acreditamos que empresas fortes ajudam a construir comunidades mais humanas, solidárias e saudáveis”, afirma.







