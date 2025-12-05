Jacareí é a 23ª melhor cidade na categoria “Segurança” entre 418 municípios brasileiros. A informação é do Ranking de Competitividade dos Municípios, do Centro de Liderança Pública, que fez o levantamento com base em cidades com população acima de 80 mil habitantes. Entre as cidades da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Jacareí foi quem liderou a relação.

O resultado demonstra que o município subiu 44 posições na área em relação ao ranking de 2024. Os indicadores que compõem a análise de segurança incluem mortes violentas intencionais, mortes por causas indeterminadas, mortalidade de jovens por razões de segurança, mortalidade nos transportes e morbidade hospitalar por acidentes nos transportes.

Para a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, as melhorias podem ser atribuídas a uma série de investimentos estratégicos.



“Somente neste ano, inauguramos o COI 2.0 com uma estrutura significativamente superior, ingressamos no programa Muralha Paulista do Governo do Estado e ainda estreitamos nossa relação com os demais órgãos de segurança, com a implantação do Cidade Segura. Avançamos muito, mas sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente”, explicou o secretário de Segurança e Defesa do Cidadão, Rafael Julio.

Demais resultados

No Ranking Geral, a posição do município é a 55ª. Houve melhorias nas categorias de qualidade da saúde, funcionamento da máquina pública, meio ambiente, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, além de capital humano.

O levantamento é realizado anualmente com o objetivo de mensurar a capacidade dos entes federativos brasileiros em gerar bem-estar para a população.