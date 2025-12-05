O ano de 2022 sagrou-se como um marco para a Universidade Paulista – UNIP: em meio ao oferecimento de 90 cursos de Graduação Tradicional e Tecnológica, presenciais e a distância, foi implantado o curso de Medicina.

Referência no Ensino Superior e, inclusive, destacada pela população e por especialistas em Recursos Humanos em pesquisas de renomados veículos e instituições, a UNIP, ao implantar o curso de Medicina, homenageia seu fundador e médico por formação, o Prof. Dr. João Carlos Di Genio (in memoriam), que, a partir da criação de um curso pré-vestibular para Medicina, em 1965, lançou as sementes para centenas e centenas de graduados e pós-graduados na UNIP. Hoje, ao formar médicos, a UNIP honra esse legado, preparando profissionais para transformar vidas e contribuir para o sistema de saúde.

E é com essa missão que o curso de Medicina embasa-se, seguindo uma cartilha, cuja proposta pedagógica – dinâmica e inovadora – alinha-se às demandas da saúde moderna.

De fato, a qualidade de um corpo docente altamente qualificado, do emprego de tecnologia de última geração e de uma infraestrutura completa e determinante para o aprendizado, faz com que o curso de Medicina da UNIP forme médicos capacitados para os desafios da profissão, unindo excelência técnica, visão humanística e compromisso social.

Quatro Campi, uma Formação Completa

A UNIP oferece o curso de Medicina em quatro campi no estado de São Paulo: Alphaville (município de Santana de Parnaíba), Campinas, São José do Rio Pardo e Sorocaba, distribuição esta que amplia as oportunidades acadêmicas e permite integração entre as unidades, proporcionando mais opções de estágios e parcerias institucionais.

Metodologia Ativa e Formação Integral

O curso adota o PBL Misto (Problem-Based Learning), método que estimula o raciocínio clínico desde os primeiros anos. Com 8.289 horas de formação, as disciplinas são integradas, promovendo aprendizado dinâmico e alinhado às exigências do mercado.

Infraestrutura de Ponta e Tecnologias Avançadas

A UNIP investe em modernos laboratórios e simuladores de alta fidelidade, proporcionando treinamento prático realista. Entre os equipamentos, destacam-se:

• Simuladores de pacientes adultos e neonatais, para atendimento em emergências.

• Simuladores de ultrassonografia, permitindo exames em tempo real.

• Equipamentos para procedimentos invasivos, como intubação e punção lombar.

Além disso, os alunos contam com bibliotecas físicas e digitais com acesso a bases científicas renomadas.

Corpo Docente Altamente Qualificado

O curso conta com 159 professores, sendo 83 doutores, 42 mestres e 34 especialistas que oferecem um ensino de excelência, combinando conhecimento acadêmico e experiência clínica.

Centro de Atenção Psicopedagógica

A UNIP dispõe de um Centro de Atenção Psicopedagógica com psicólogos qualificados disponíveis, semanalmente, para auxiliar os alunos no gerenciamento do estresse e desafios acadêmicos, garantindo suporte emocional e desempenho equilibrado.

Internato Médico e Campos de Estágios

Nos últimos dois anos, sempre sob supervisão especializada, os alunos ingressam no Internato Médico, atuando em Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Urgência e Emergência, Medicina de Família e Saúde Mental.

A UNIP mantém parcerias estratégicas com prefeituras e hospitais de referência, provendo cenários de prática para alunos e médicos residentes, entre elas com:

• Prefeituras: Santana de Parnaíba, Sorocaba, Campinas, Sumaré, São José do Rio Pardo e outras.

• Hospitais: Santa Casas de Sorocaba, Vinhedo, Mococa e Itu, Hospital Mario Gatti (Campinas), Hospital Ouro Verde (Campinas), CRN Clínica de Hemodiálise (São José do Rio Pardo), Conderg - Hospital Regional de Divinolândia, Hospital Municipal de Paulínia e Blanc Hospital (São Paulo).

Residência Médica: Expansão e Qualificação

Consolidando o compromisso com a especialização médica, a UNIP oferece 10 programas de Residência Médica em Santana de Parnaíba, Sorocaba e Paulínia. Além disso, há proposta para mais quatro programas em Divinolândia, município vizinho de São José do Rio Pardo, onde também é ministrado o curso no campus local.

Pesquisa e Inovação Científica

O sólido programa de Iniciação Científica da UNIP já levou alunos a publicar estudos em eventos e revistas científicas internacionais, referendando a instituição em inovação e em pesquisas na área da saúde.

Reconhecimento Internacional

Os cursos de Medicina da UNIP estão listados na WDOMS (World Directory of Medical Schools), garantindo reconhecimento global e ampliando as oportunidades de atuação internacional para seus egressos.

Compromisso com o Futuro da Medicina

A UNIP forma médicos generalistas, humanistas e inovadores, preparados para atuar no setor público, privado e na pesquisa científica, sempre com ética e excelência.

Se você busca uma formação completa e diferenciada, a UNIP é o lugar certo para transformar seu futuro e o da saúde.

Para mais informações, acesse medicina.unip.br.