Versão “Natal Iluminado” estreia com atividades abertas ao público, distribuição de brindes e ações de conscientização sobre descarte correto de pilhas; novas cidades serão anunciadas nas próximas semanas e poderão ser consultadas no site

A Panasonic inicia a edição especial de fim de ano da Casa do Leo Tour, projeto itinerante que leva educação ambiental e experiências lúdicas sobre descarte responsável de pilhas e baterias a diferentes regiões do país. A versão Natal Iluminado contará com atividades gratuitas, entrega de brindes e ambientação temática. O projeto já passou por Guararema, Araçatuba, Campinas, São Bernardo do Campo e São Paulo. Ao longo de dezembro, o caminhão seguirá para São José dos Campos, Osasco e Jundiaí. Todas as informações sobre datas e locais estão disponíveis no site da marca.

O lançamento ocorre em um contexto de maior adesão do brasileiro à logística reversa. De 2018 a 2024, de acordo com a Green Eletron, entidade gestora de logística reversa de produtos eletroeletrônicos, pilhas e baterias portáteis, houve um aumento de 256,9% na quantidade coletada de pilhas no país. No acumulado contabilizado desde 2018, o Brasil já ultrapassou mais de mil toneladas de pilhas coletadas.

Experiência natalina une encantamento e conscientização

A Panasonic convida o público a viver uma experiência natalina repleta de luz, emoção e propósito. Com o Caminhão do Leo – Edição de Natal, a marca deseja acender a chama da esperança e inspirar gestos que transformem o fim de ano em um momento de união, solidariedade e renovação.

O projeto oferece às famílias uma vivência gratuita que combina encantamento e conscientização ambiental. De forma lúdica e acessível, o público é convidado a conhecer conceitos de sustentabilidade e economia circular por meio de jogos, painéis interativos e atividades educativas.

Iniciativas de educação ambiental conectadas ao descarte correto desses produtos são de alta relevância, considerando os dados recentes. De acordo com a pesquisa ‘Resíduos Eletrônicos no Brasil 2025’, realizada pela Green Eletron em parceria com o instituto Radar Pesquisas, 34% da população ainda não sabe o que é lixo eletrônico.

Durante o tour, crianças e adultos poderão participar de dinâmicas e receber brindes exclusivos, reforçando o espírito de celebração e o cuidado com o planeta.



A ação faz parte do projeto A Casa do Leo Tour, iniciativa da Panasonic que reafirma seu compromisso em contribuir com a sociedade, promovendo educação ambiental e consumo responsável, além de celebrar os lares brasileiros e os momentos especiais em família.

“Com o Natal Iluminado da Casa do Leo Tour, reforçamos nosso compromisso em unir educação, sustentabilidade e impacto social genuíno. Queremos proporcionar às famílias através de nossas atividades uma experiência mágica que celebre o poder da energia, aquela que move o mundo, conecta pessoas e transforma realidades. Que este final de ano renove a esperança e fortaleça os laços de conexão, permitindo que o espírito natalino transborde os lares e leve cada vez mais momentos especiais a todas as pessoas, independentemente de sua localidade”, afirma Luciano Lima, Gerente de Marketing de Pilhas da Panasonic.

Para Ademir Brescansin, gerente executivo da Green Eletron, “Por mais que a conscientização tenha aumentado, ainda é vital a disseminação de informação correta, e ações como a Casa do Leo Tour contribuem para esse objetivo. A partir dessas iniciativas, permitimos que a população entenda seu papel na economia circular, em prol da proteção do meio ambiente, da redução da pressão sobre os recursos naturais e da geração de empregos verdes”.

Encerramento em São José dos Campos e iniciativa solidária

A última etapa da rota do caminhão será em São José dos Campos, cidade que abriga a única fábrica da Panasonic e a única unidade produtora de pilhas alcalinas da América Latina.

Para marcar o encerramento da edição natalina, a Panasonic realizará uma ação especial no GACC (Grupo de Assistência à Criança com Câncer). O mascote Leo fará uma visita à instituição para acender a árvore natalina e celebrar a magia do Natal ao lado das crianças.

Origem do projeto

Criado em 2025, a Casa do Leo Tour expande o alcance da Casa do Leo, espaço educacional de 500 m² instalado dentro da fábrica da Panasonic em São José dos Campos. O local recebe escolas com atividades alinhadas à BNCC sobre consumo consciente, sustentabilidade e o ciclo completo das pilhas.

A Casa do Leo Tour é um projeto idealizado pela Panasonic, em parceria com as empresas Trucked e Mag Estúdio de Criação. Para saber mais acesso: https://leopilhas.panasonic.com.br/acasadoleotour/

Sobre o Grupo Panasonic

Fundado em 1918 e, hoje, referência global no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para eletrodomésticos, habitação, automotivo, indústria, comunicações e energia em todo o mundo, o Grupo Panasonic mudou para um sistema de empresa operacional em 1º de abril de 2022, com a Panasonic Holdings Corporation servindo como uma holding e oito empresas posicionadas sob seu guarda-chuva. O grupo reportou vendas líquidas consolidadas de 54 bilhões de dólares* ou 8.496,4 bilhões de ienes para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2024 (abril/2023 a março/2024).

Para saber mais sobre o Grupo Panasonic, visite: https://holdings.panasonic/global/

*Cotação do dia 13/05/2023.

