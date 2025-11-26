A Santa Casa de Misericórdia passará a contar, a partir de segunda-feira (10), com nove novos leitos de internação para atendimento destinado a cuidados clínicos gerais. A ampliação é uma importante medida para promover melhorias no suporte oferecido para os pacientes encaminhados para o local.

A mudança sucede a abertura de 20 leitos em junho, somando quase 30 novas bases para internação abertas somente este ano.

Pediatria no Hospital São Francisco

Para a ampliação na Santa Casa se concretizar, dez leitos de pediatria foram transferidos para o Hospital São Francisco de Assis, em uma medida de parceria que busca aperfeiçoar o atendimento na cidade.

“É uma medida que deve aperfeiçoar a eficiência da nossa assistência hospitalar. Com mais leitos, conseguimos não apenas aumentar a capacidade de atendimento, mas também garantir mais qualidade e rapidez no atendimento aos pacientes”, explicou a secretária de Saúde, Aguida Fernandes.