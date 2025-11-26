Com mais de 300 unidades distribuídas entre São Paulo e Minas Gerais, a Farma Conde prepara uma noite especial para os consumidores. Nesta quinta-feira (27), a rede promove uma live inédita de Black Friday, com transmissão simultânea pelo YouTube e Instagram, reunindo ofertas exclusivas e descontos que podem chegar a 70% em produtos de higiene, beleza e cuidados pessoais.

A lista completa de itens permanece sob sigilo. Um dos destaques da programação será o conjunto de ofertas em fraldas, que deve atrair grande audiência devido aos descontos expressivos.

Segundo Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da rede, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com a inovação e a proximidade com o consumidor. “Estamos sempre buscando surpreender nossos clientes, e nesta Black Friday preparamos algo realmente especial. A live será um momento de entretenimento e oportunidade, alinhado ao DNA da Farma Conde, que é estar atenta às necessidades e aos movimentos do mercado”, afirma.

Para colocar a transmissão no ar, uma força-tarefa envolvendo as áreas de marketing, trade, multicanal e operações foi mobilizada. “Essa live marca um momento importante para a empresa. É uma ação que evidencia a força da marca na Black Friday e que foi preparada com muito cuidado para oferecer uma experiência positiva ao nosso público”, destaca Giovana Conde Marques, vice-presidente de Marketing.

A tecnologia também terá papel central durante o programa, garantindo fluidez, interatividade e integração com todos os canais de compra da rede.

“Realizamos um trabalho intenso para estruturar esse momento. Nosso foco foi unir transmissão de qualidade, condições especiais e uma seleção de produtos competitiva. Além disso, contamos com o apoio de parceiros da indústria, que também participarão da ação”, afirma Adelson Silva, vice-presidente da Farma Conde.

A live começa às 19h e marca a abertura oficial de um dos fins de semana mais movimentados do ano para o site, aplicativo e lojas físicas da rede.

A apresentação ficará por conta do jornalista Leandro Vaz, que também atua como gerente de Comunicação da Farma Conde. Ele dividirá o comando com Dimitri Ferreira, diretor do laboratório MCG, empresa pertencente ao grupo, e com Diogo Sobrinho, diretor de operações e varejo.

Assista a live aqui



