A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, tem intensificado as ações de combate à dengue. A iniciativa prevê a adoção de diferentes estratégias dedicadas à eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, com o objetivo de preservar a vida dos moradores do município.

Entre as medidas adotadas, um drone tem feito monitoramento aéreo dos bairros com mais suspeitas de focos do mosquito. Por meio do serviço, proprietários de imóveis com possíveis irregularidades são notificados a adotarem as providências.

“Somente neste ano, tivemos mais de 200 residências notificadas por meio do uso do drone. É um serviço que nos possibilita chegar a locais cujo conhecimento nos era escasso anteriormente e, assim, ampliar a eficácia das nossas atuações”, afirmou a secretária de Saúde, Aguida Fernandes.

Ações

Durante a vistoria casa a casa, os agentes são autorizados pela população para buscarem possíveis criadouros do Aedes aegypti que tenham se instalado em focos de água parada. A ação, concluída de forma rápida, pode prevenir a disseminação da dengue e, consequentemente, preservar a vida dos moradores. O aceite de quem estiver na residência é fundamental para a eficácia dos trabalhos.

Já na nebulização costal, é feita aplicação de inseticida em locais com casos confirmados ou suspeitos da doença. O produto não oferece riscos à saúde de humanos e animais. Da mesma forma, o município capacitou, neste mês, agentes de endemias para a inovação do BR Aedes, que consiste no uso de um aparelho especial para aplicar inseticida de efeito residual em paredes internas ou outras superfícies onde os mosquitos possam pousar.

As ações são corroboradas pelo serviço Cata-Treco, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, que recolhe dos bairros materiais inservíveis que podem acumular água e servir como criadouros.

Parceria

Outra frente de atuação adotada pelo município consiste em um trabalho de parceria para conscientização de representantes de imobiliárias, no que refere a imóveis vazios. Neste caso, a falta de acesso dificultava um trabalho aprofundado de vistoria. Este ano, após encontro com o setor, a expectativa é estreitar a relação.

“Quanto mais pessoas contribuírem no enfrentamento à doença, maiores são as possibilidades de termos sucesso e prevenirmos vidas”, acrescentou, Aguida.