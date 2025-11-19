São José dos Campos, novembro de 2025 - A XP, uma das maiores instituições financeiras do país, acaba de inaugurar em São José dos Campos um coworking exclusivo para assessores de investimentos locais. Localizado no Edifício Helbor Corporate Tower, um dos endereços mais modernos da cidade, o novo espaço conta com quase 500 m².

Com 70 posições de trabalho e cinco salas de reunião, o espaço foi projetado para oferecer infraestrutura moderna, conforto e funcionalidade aos profissionais que atuam na região. Mais do que um local de trabalho, o coworking foi pensado para potencializar conexões, estimular a troca de experiências e fortalecer o suporte à atividade dos assessores.

“A inauguração do novo espaço reforça nossa dedicação aos assessores locais. São José dos Campos, cidade com 727 mil habitantes, é um mercado estratégico para a XP e, diante desse potencial, planejamos ampliar nossa equipe em 50% até 2026”, declara Antonio Bello, Líder Regional da XP no interior de São Paulo.





A iniciativa integra o plano de regionalização da XP, que tem como objetivo intensificar a presença da marca em praças já consolidadas e com grande potencial de crescimento. Nesse contexto, a companhia lançou nas últimas semanas um espaço de trabalho em Ribeirão Preto, reforçando o investimento no interior paulista, onde já mantém presença em cidades estratégicas como Campinas, São José do Rio Preto, Bauru, Sorocaba e Piracicaba, investindo continuamente em soluções que estreitam a relação com seus parceiros e clientes.





Sobre a XP Inc.

A XP é uma das principais instituições financeiras do Brasil. Criada em 2001, nasceu com o propósito de transformar o mercado para melhorar a vida das pessoas — promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade. Desde então, o grupo XP lidera uma disrupção no setor ao construir um ecossistema completo de serviços financeiros, com soluções que vão de investimentos a crédito, seguros e banking, no Brasil e no exterior. Com foco em planejamento financeiro completo para investidores, a companhia investe na excelência em servir o cliente como a principal alavanca de crescimento. Esse compromisso com a qualidade já se reflete em reconhecimentos importantes: a XP foi eleita sete vezes consecutivas a Melhor Assessoria de Investimentos de São Paulo pela premiação “O Melhor de São Paulo”, realizada pela Folha de S. Paulo.



