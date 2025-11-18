O Saeb é uma importante ferramenta nacional que permite ao Ministério da Educação (MEC) e às redes de ensino avaliarem a qualidade da educação básica no país

As escolas municipais de São José dos Campos aplicaram durante o mês de outubro as avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

Os resultados do SAEB contribuem para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e orientam as políticas públicas voltadas à melhoria do ensino.

Em São José dos Campos, participam das provas alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, avaliados em Língua Portuguesa e Matemática. A rede também participa de avaliações amostrais em outras áreas, conforme definição do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

A Secretaria de Educação e Cidadania promoveu diversas ações preparatórias para apoiar as escolas no processo, com foco no desenvolvimento das competências de leitura, interpretação e raciocínio lógico. E as escolas motivaram os alunos com dinâmicas, mimos, atividades preparatórias e todo cuidado para as provas.