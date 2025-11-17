A Comissão de Educação e Promoção Social da Câmara Municipal de São José dos Campos realizou um debate público sobre educação especial no dia 15 de outubro. Participaram do encontro os vereadores que compõem a comissão, Claudio Apolinario (PSD) - presidente; Juliana Fraga (PT) - relatora; e Fernando Petiti (PSDB) - membro; as psicopedagogas Cássia Baeza e Patrícia Fonseca, além de profissionais da área, educadores e pais de alunos com deficiência e neurodivergências.

Nas palestras, as especialistas abordaram práticas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento de estudantes com necessidades educacionais especiais e os desafios diários para atender às diversas adaptações necessárias à inclusão. Explicaram como funcionam os serviços e programas da educação especial, como AEE (Atendimento Educacional Especializado); API (Atendimento Psicopedagógico Institucional); DI (Docente Interlocutor de Libras); AEE de baixa visão e cegueira e o mediador de código braile.

Outros temas debatidos foram a formação continuada dos educadores e a necessidade de políticas públicas específicas. Pais de estudantes atípicos compartilharam dúvidas e preocupações quanto ao número de profissionais de apoio em sala, a dificuldade de contato com esses profissionais, alta rotatividade e a ausência de materiais adequados a alunos autistas e de abafadores de ruído, além da necessidade de protocolos de adaptação e valorização dos professores e profissionais de apoio.

As palestrantes destacaram que as famílias devem manter diálogo constante com os professores sobre o desenvolvimento dos filhos. Ressaltaram ainda a importância de reduzir o número de alunos com deficiência por turma e explicaram que o professor do AEE é responsável pelo suporte ao profissional de apoio nas atividades pedagógicas.

Encerrando o evento, a comissão prestou homenagem a pais e professores: famílias receberam um diploma em reconhecimento à luta pela inclusão e os docentes um certificado em comemoração ao Dia do Professor, celebrado na mesma data.