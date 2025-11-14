O aplicativo Tec Saúde Taubaté ampliou a partir desta última segunda-feira (10) as funcionalidades oferecidas aos moradores do município. Agora, também é possível alterar o agendamento de exames de análises clínicas e ultrassom, para todas as idades.

Para os agendamentos das consultas, o paciente ou seu responsável devem apresentar o encaminhamento do médico ao atendente da unidade de saúde onde passou pela consulta de atenção primária. No caso dos exames de ultrassom e análises clínicas, o agendamento é feito pelos profissionais da saúde, podendo o paciente fazer a alteração para os horários que estiverem disponíveis.

Lançado em outubro, o Tec Saúde disponibiliza também agendamento de consultas em quatro especialidades (cardiologista, dermatologista, gastroenterologista e pneumologista) na Policlínica Infantil.

Em um mês, o aplicativo soma quase sete mil downloads, somados Play Store (Android) e App Store (iOS).

Para fazer o cadastro, é necessário fornecer apenas CPF, data de nascimento, telefone para contato e e-mail. Após o cadastro, será enviado ao usuário um código, via e-mail e SMS, para conclusão do processo. A forma online é mais uma opção de agendamento. Também é possível o paciente aguardar o contato do atendente das unidades da Atenção Básica à Saúde quando o agendamento for realizado.

Para que os serviços contidos no app sejam habilitados, é imprescindível que o cadastro completo esteja atualizado na unidade básica mais próxima da residência do paciente. Isto significa a atualização do cadastro pessoal, bem como o cadastro familiar, para que os dados dos dependentes menores de idade também estejam inseridos no aplicativo.

Notificações

O app também oferece sistema de notificação por push para lembrar ao morador de suas consultas agendadas quando elas estiverem próximas. E também a opção para que o usuário utilize o aplicativo também para o cancelamento da consulta com até 48 horas de antecedência: em caso de não cancelamento e não comparecimento na data estipulada, o paciente terá que reiniciar o processo, na unidade básica de saúde.

A Secretaria de Saúde espera que o app reduza o número de faltas às consultas, já que uma de suas funcionalidades será o aviso, por meio de notificações. O paciente, caso não possa ir no horário agendado, poderá realizar o cancelamento ou remarcação sem burocracia.

O aplicativo foi desenvolvido em conjunto pelas secretarias municipais de Saúde e de Desenvolvimento, Inovação e Turismo. Ele integra o Programa Smart Taubaté, que propõe soluções tecnológicas para facilitar a experiência dos usuários dos serviços públicos municipais.