A UNIP São José dos Campos realizou, nos dias 25 e 26 de outubro de 2025, a Feira ExpoBem, um evento que tomou conta do Shopping Jardim Oriente e se consolidou como uma das iniciativas mais marcantes do curso de Propaganda e Marketing. A feira uniu inovação, solidariedade e aprendizado prático, conectando o público com projetos sociais e ideias empreendedoras desenvolvidas por alunos da instituição.

Organizada pelos estudantes com apoio da coordenação do curso, a ExpoBem foi uma vitrine para nove ONGs locais que atuam em diferentes causas sociais, como proteção animal, apoio a famílias carentes e promoção da igualdade. Além de apresentar seus trabalhos, as instituições receberam doações que somaram 1.429 itens, incluindo alimentos, produtos de higiene, roupas, brinquedos e rações para pets.

A edição também contou com sete estandes de empresas da região, que exibiram produtos e soluções inovadoras desenvolvidos em parceria com os alunos. Cada estande recebeu, em média, 150 visitas, reforçando o envolvimento da comunidade com o empreendedorismo e o crescimento sustentável.





Entre as ONGs beneficiadas estão a APA São Francisco, Chico Pata Animal, Obra Assistencial São Lucas, Associação Ágape, Associação Fênix, Guri na Roça, CJD Kika Medina, Rede Mulheres Além do Tempo e o Centro Dandara.

Mais do que uma feira, a ExpoBem foi um exemplo do compromisso da UNIP com a formação humana e profissional de seus alunos. A iniciativa aproximou a universidade da comunidade, demonstrando como a comunicação pode ser uma poderosa ferramenta de transformação social.





Um dos depoimentos que mais traduzem o impacto do projeto é o da aluna Maria Eduarda de Camargo da Silva Ramalho, de 22 anos, estudante do 2º semestre de Propaganda e Marketing da UNIP São José dos Campos:

“Participar da Feira ExpoBem foi uma das experiências mais marcantes da minha trajetória acadêmica. Desde o planejamento até a execução, vivenciamos um processo intenso de aprendizado e troca. Pude aplicar na prática tudo o que aprendo em sala de aula e compreender o verdadeiro papel da propaganda: comunicar com propósito, aproximar pessoas e gerar impacto positivo na sociedade. Ver de perto o trabalho das ONGs me mostrou o quanto o marketing pode fortalecer causas sociais e transformar vidas. Essa vivência ampliou minha visão de mundo e reforçou meu desejo de usar a comunicação como ferramenta de transformação social.”

“Sou muito grata à UNIP, à coordenação do curso e aos professores envolvidos por acreditarem no potencial de cada aluno. A ExpoBem foi, sem dúvida, um marco na minha formação, um projeto que me fez crescer como estudante, profissional e ser humano.”

A Feira ExpoBem 2025 reafirmou o papel da UNIP São José dos Campos como uma instituição comprometida com o aprendizado prático, a inovação e o impacto social, transformando conhecimento em ação e inspirando uma nova geração de comunicadores.