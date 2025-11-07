Caso seja aprovado pela Câmara de Taubaté, o projeto de revisão da planta genérica de valores imobiliários, que foi protocolado essa semana pelo prefeito Sérgio Victor (Novo), pode resultar em um aumento de até 1.382% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). O percentual foi informado pela Prefeitura, após questionamento da reportagem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Prefeitura, esse percentual incindiria sobre um imóvel no Cataguá, que "na base dados constava como terreno, mas que, atualmente, tem um casa construída".