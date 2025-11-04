O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara nessa terça-feira (4) o projeto que visa criar a taxa de lixo no município.

O projeto foi lido na sessão dessa terça-feira e passará pela análise dos órgãos técnicos da Câmara e das comissões permanentes antes de ser votado. Como o prefeito solicitou regime de urgência, a proposta terá que ser votada em até 45 dias - caso isso não ocorra, a pauta da Câmara ficará travada.