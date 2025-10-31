Em outubro de 2025, foram divulgados os resultados do QS World University Rankings 2026: Melhores universidades globais, especializada em educação superior.

O ranking avaliou 1.506 instituições universitárias, públicas e particulares, de mais de 100 locais no mundo.

Na região América Latina e Caribe, foram avaliadas 492 instituições públicas e particulares. A UNIP ficou na colocação 145. Subiu 15 posições de 2025 para 2026.

Na América do Sul, foram analisadas 367 instituições públicas e particulares. A UNIP ocupa a posição 119.

O Brasil tem 130 instituições no ranking. A UNIP está na posição 43, somando públicas e particulares.

Destacando as instituições particulares gerais, no Brasil, a UNIP está na 5ª colocação. Vale destacar que as quatro antes da UNIP são instituições confessionais (vinculadas a fundações religiosas).

Separando apenas as instituições particulares não confessionais, a UNIP está em 1º lugar no Brasil.



Quadro demonstrativo da posição da UNIP no ranking internacional e no Brasil

Um profundo agradecimento a todos os professores, mestres e doutores da UNIP.

Sandra Miessa

Reitora da UNIP