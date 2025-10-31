A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, está avançando com uma importante obra de combate a enchentes na Rua Helgoland, no bairro Balneário Paraíba. Os trabalhos preveem a realização de uma canalização aberta, como estratégia para o escoamento das águas na região.

A ordem de serviço para a obra foi assinada em julho, quando a empresa responsável deu início aos projetos executivos, à realização de topografia e sondagens. A canalização contará com estrutura em gabiões, com três trechos de travessias em aduelas de concreto, sob investimento de cerca de R$ 7,8 milhões.

“É uma obra bastante esperada e que está sendo realizada de forma responsável e coesa. São trabalhos que representam investimento direto na segurança, na dignidade e na qualidade de vida da população”, explicou o secretário de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Rogério Costa Manso.

Neste momento, o trabalho é de escavação para escoamento da água do córrego, por meio da limpeza da camada vegetal e adequação do traçado e do fundo do canal. A execução foi antecedida de supressão das árvores previstas em TCRA (Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental). Ao todo, é prevista uma compensação ambiental com 1.060 mudas de árvores, em área pública da mesma região.

A execução também contou com o desassoreamento da galeria de águas pluviais da Rua Danúbio, com o objetivo de diminuir os impactos de grandes volumes de chuva durante a execução da canalização.