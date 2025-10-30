A cidade de Jacareí recebeu, na última semana, o Selo Programa Bicicleta Brasil — uma iniciativa do Governo Federal, que reconhece e divulga boas práticas que incentivam o uso da bicicleta visando a melhoria da mobilidade urbana.

O objetivo é valorizar e divulgar ações municipais relacionadas à mobilidade por bicicleta, estimulando políticas públicas voltadas ao uso da bike como meio de transporte sustentável, saudável e seguro.

A certificação proporciona maior visibilidade do município em políticas públicas e editais federais, possibilidade de prioridade em repasses de recursos do Programa Bicicleta Brasil e fortalece a imagem da cidade como amiga da bicicleta.

Essa foi a primeira vez que Jacareí recebeu o reconhecimento. Foram enviadas quatro propostas ao Ministério das Cidades, dentro do Programa Bicicleta Brasil (PNB) e as quatro foram habilitadas, recebendo esse selo. Com isso, elas seguem concorrendo ao prêmio do Programa Bicicleta Brasil. Confira as propostas abaixo, que já estão em projeto ou implantação:

• Gestão que pedala, da prática para a decisão: promove o uso da bicicleta pelos gestores para vivenciar na prática a malha cicloviária e aprimorar a tomada de decisões.

• Pedale e Descubra: desenvolvimento de ciclorrotas turísticas autoguiadas e seguras.

• Pedal em movimento: área destinada para treinamento dos ciclistas.

• A Cidade é Nossa Ciclovia, uma Jacareí em transformação: incentivo do pedal como um meio de transporte diário.

Ações

Nos últimos anos, a Prefeitura vem realizando uma séria de ações para estimular o uso das bicicletas no dia a dia. A cidade saiu de apenas 3km de ciclovias em 2016, para mais de 50km atualmente, além de outros 6km que já estão em obra, na Av. Lucas Nogueira Garcez e uma extensão da ciclovia da Av. Castelo Branco. Além dessa ampliação da malha cicloviária, são realizadas ao longo do ano ações educativas e de segurança no trânsito.

“Todo investimento que estamos fazendo em torno do modal ciclístico proporciona maior segurança no deslocamento. Das nossas propostas, duas já estão em implantação e outras duas com projeto em andamento, para que em breve, cada vez mais moradores utilizem a bike como meio de transporte em Jacareí”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes.