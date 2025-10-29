A Prefeitura de Taubaté realizou a inauguração da Praça Monsenhor Silva Barros na tarde desta sexta-feira (24) após o espaço passar por uma completa revitalização. O espaço foi entregue à população nesta sexta-feira (24), em uma cerimônia que contou com o plantio de doze mudas de espécies nativas, entre Ipês roxo e amarelo, Jacarandá, Cedro Rosa, Oiti, Pau-ferro e Quaresmeira por alunos da rede municipal de ensino.

Flickr: clique aqui para ver as fotos da inauguração

A requalificação da praça foi doada ao município pela iniciativa privada, por meio do decreto de doação, que autoriza e regulamenta a doação de bens, valores ou serviços à administração municipal. O investimento total foi de aproximadamente R$ 550 mil, incluindo mão de obra e os materiais necessários.

O espaço passou por uma grande transformação a fim de oferecer mais acolhimento e segurança para a população e assim se tornar mais uma opção de lazer para as famílias taubateanas.

Entre as intervenções executadas destacam-se a substituição do ladrilho por piso intertravado, em uma área total de 943 m²; execução de paisagismo arbustivo e de forração; instalação de mobiliários urbanos; instalação de nova infraestrutura elétrica; reforma das áreas interna e externa do palco; entre outras diversas melhorias.

O projeto e obras da revitalização da área foi elaborado e acompanhado pela Secretaria de Planejamento, com apoio logístico da Secretaria de Serviços Públicos. A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal acompanha o processo, determinando o plantio das mudas, enquanto a Secretaria de Mobilidade Urbana realizou a revitalização da sinalização viária no entorno da praça.

A PRAÇA

A Praça Monsenhor Silva Barros tem esse nome em homenagem ao bispo Dom José Pereira da Silva Barros (1835-1898), reconhecido por sua atuação social e educacional no Brasil no século XIX.

O lado da praça mais próximo ao Convento Santa Clara foi palco da primeira casa do Esporte Clube Taubaté, o estádio Monsenhor Silva Barros (1914-1969), popularmente conhecido como Campo do Bosque, onde o clube viveu anos de protagonismo no futebol do interior paulista.

O lado mais próximo à Dom Epaminondas passou a receber o Fórum Criminal, e, com a mudança do time para o Jardim das Nações, no outro lado foi erguida a antiga loja Eletroradiobraz, o primeiro supermercado da cidade, em 1972. O espaço passou a ser chamada popularmente de Praça da Eletro.