Projeto com jovens estimula sustentabilidade e liderança social

O projeto JAS – Jovens em Ação – Sustentabilidade chegou à sua segunda edição consolidando-se como um espaço de formação e participação para jovens que desejam transformar seus territórios.

A iniciativa é realizada pela Celebreiros, em parceria com a Petrobras, e tem como principal objetivo construir comunidades mais conscientes, solidárias e sustentáveis.

A programação inclui oficinas, workshops e minicursos, além de trilhas de formação em audiovisual, tecnologia da informação, gamificação, horta e compostagem. Crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social têm a oportunidade de vivenciar, na prática, conceitos de sustentabilidade e cidadania ativa.

Nesta edição, o projeto ampliou seu alcance com a adesão de diversas escolas públicas e equipamentos da rede de assistência social da cidade. A proposta vai além da formação técnica: busca estimular o protagonismo, o empreendedorismo social e dar voz às comunidades. As ações envolvem desde a criação de hortas comunitárias até a produção de vídeos, documentários e jogos educativos.

Segundo a organização, o JAS reforça que a transformação socioambiental é resultado do trabalho conjunto e do sentimento de pertencimento. Cada encontro é mais um passo rumo à construção de cidades inclusivas, resilientes e ambientalmente responsáveis, nas quais a juventude é parte ativa das soluções para os desafios do presente e do futuro.

Saiba mais em:

celebreiros.org.br



@projeto.jas

@celebreiros